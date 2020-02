5G

O responsável pela política cibernética do Departamento de Estado norte-americano, Robert Strayer, considerou, em entrevista à Lusa, que está a ser feito um "tremendo progresso na União Europeia" relativamente à Huawei no 5G.

O vice-secretário adjunto do Departamento de Estado para a comunicação cibernética e internacional e para a política de tecnologia de informação está em Portugal no âmbito do 5G (quinta geração móvel) e das questões de segurança que os Estados Unidos têm levantado em relação à chinesa Huawei, empresa que foi excluída por Washington.

Questionado se os Estados Unidos têm perdido os argumentos contra a Huawei na Europa, tendo em conta que países como o Reino Unido ou França não a excluíram das suas redes de 5G, embora tenham aplicado restrições, o responsável norte-americano afastou esse cenário.