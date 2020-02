Covid-19

A ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, afirmou hoje que Angola tem um plano de contingência para prevenir a epidemia do novo coronavírus e redobrou a vigilância nos transportes de regiões com ocorrência de casos da doença.

A governante falava num encontro com o corpo diplomático acreditado em Angola para informar sobre o plano nacional de contingência para o controlo da epidemia do Covid-19 e a adequação ao Regulamento Sanitário Internacional.

"Estamos a desenvolver ações que garantam a aplicação do Regulamento Sanitário Internacional para redobrar a vigilância epidémica nos aeroportos e portos e nos meios de transporte oriundos de regiões e países com ocorrência de casos da doença", afirmou Sílvia Lutucuta, citada numa nota do Ministério das Relações Exteriores.