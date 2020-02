Covid-19

O Presidente da China defendeu hoje que as medidas aplicadas pelas autoridades chinesas, para travar a propagação do novo coronavírus, estão a alcançar um "progresso visível", num "momento crucial" da crise que paralisou o país.

Xi Jinping afirmou, numa conversa por telefone com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que "graças a esforços árduos", existem "mudanças positivas" no combate ao surto e "as medidas de prevenção e controlo da China estão a alcançar progressos visíveis", de acordo com a agência de notícias oficial Xinhua.

"Desde o início do surto, a China deu prioridade à segurança e à saúde do seu povo, recorreu às suas vantagens institucionais e mobilizou todo o país, adotando medidas abrangentes, rigorosas e completas de prevenção e controlo", defendeu o líder chinês.