Actualidade

As Medalhas de Honra L'Oréal 2019 são hoje atribuídas a quatro jovens cientistas que trabalham sobre bactérias resistentes, distrofia muscular, células imunitárias e tratamento de esgotos industriais com microalgas, anunciou a organização em comunicado.

Diana Priscila Pires (Universidade do Minho), Cristina Godinho-Silva (Fundação Champalimaud), Ana Rita Carlos (Universidade de Lisboa) e Ana Luísa Gonçalves (Universidade do Porto) são as cientistas premiadas. Cada uma vai receber 15 mil euros. A entrega das distinções será feita numa cerimónia no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.

As Medalhas de Honra L'Oréal para as Mulheres na Ciência são concedidas anualmente a quatro jovens investigadoras a trabalhar em Portugal, sendo financiadas pela empresa de cosmética L'Oréal Portugal. A avaliação das candidaturas é realizada por um júri designado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia.