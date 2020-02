Covid-19

O médico representante dos Serviços de Saúde de Macau Jorge Sales Marques disse hoje à Lusa que não se pode concluir que fechar ou reabrir casinos determine mais ou menos casos de infeção pelo coronavírus Covid-19.

"Os casinos foram fechados há duas semanas e, quando estavam abertos, não tínhamos assim tantos casos, só a partir do nono ou décimo caso é que foram encerrados", lembrou o pediatra que integra a equipa médica de Macau envolvida na linha da frente do combate ao surto do novo coronavírus.

"Ao fecharmos os casinos, o risco poderá ter diminuído, mas não se pode concluir que foi a partir daí que deixámos de ter casos, porque há outras medidas que foram tomadas, (..) importantes", argumentou, em entrevista à agência Lusa.