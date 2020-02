Actualidade

Uma pessoa ficou hoje ferida com gravidade num incêndio na habitação em que morava em Ílhavo, no distrito de Aveiro, disse à agência Lusa fonte do Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS).

Segundo a fonte, o alerta para o incêndio foi dado às 06:39 e, quando os bombeiros chegaram, a habitação, de rés-do-chão e primeiro andar, estava já dominada pelas chamas.

A vítima foi transportada para o Hospital de Aveiro.