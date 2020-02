Actualidade

Dez anos após o temporal de 20 de fevereiro de 2010, muitas áreas da Madeira continuam vulneráveis face à eventual ocorrência de chuvas intensas, situação agravada pelo desgaste provocado por sete grandes incêndios desde então, segundo o investigador João Baptista.

"Infelizmente, hoje em dia, o que se constata é que muitas áreas do nosso território estão mais frágeis do que há 10 anos", disse à agência Lusa, sublinhando que os fogos ocorridos entre 2010 e 2016 destruíram uma área correspondente a 25 mil campos de futebol, sobretudo nas zonas altas da costa sul da ilha, o que remete para a introdução de uma "vulnerabilidade muito grande" no território.

João Baptista, engenheiro geólogo e investigador da Universidade de Aveiro, sublinhou que os incêndios criaram condições para, em caso de pluviosidade anormal, "potenciar" deslizamentos e aluviões, nomeadamente nos concelhos de Santa Cruz, Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Ponta do Sol e Calheta, onde, no início deste mês, um incêndio destruiu 700 hectares de floresta e terrenos agrícolas.