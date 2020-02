Actualidade

O Governo timorense aprovou hoje em Conselho de Ministros a eliminação da pensão vitalícia a ex-titulares de órgãos de soberania, membros do executivo e deputados, mantendo as subvenções que já estão a ser atribuídas.

A proposta de lei hoje aprovada em Conselho de Ministros elimina o benefício que é atribuído a ex-chefes de Estado, ex-membros do Governo, ex-presidentes do Tribunal de Recurso e a deputados, passando a integrar os futuros ex-responsáveis no regime jurídico da segurança social.

Esta alteração, que terá agora de ser aprovada pelo Parlamento Nacional e promulgada pelo Presidente da República, não tem efeitos retroativos e aplicar-se-á apenas a futuros ex-titulares, com os atuais beneficiários a manterem a pensão.