Actualidade

O tema migrações é o foco de um novo estabelecimento de ensino das artes, a Escola do Largo, que abre na quinta-feira, em Lisboa, disse à agência Lusa fonte do organismo.

Localizada no largo do Chiado, a escola é aberta à participação de imigrantes e tem direção artística do encenador português Marcos Barbosa, da professora de dança e atriz cubana Yamilet Méndez Solana e do músico e compositor brasileiro Domenico Lancellotti, colaborador de músicos como Caetano Veloso e Adrian Calcanhoto, acrescentou a fonte da escola.

Mais do que uma escola de arte, o novo estabelecimento de ensino tem por objetivo tornar-se num espaço de formação e criação artística, mas também de reflexão e debate sobre a sociedade em que vivemos, de acordo com esta nova entidade.