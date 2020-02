Actualidade

Cerca de 1.200 famílias com casas afetadas pelo temporal de 20 de fevereiro de 2010 foram apoiadas na Madeira, estando seis delas, uma década depois, a aguardar uma solução habitacional definitiva, segundo o Governo Regional.

Numa resposta escrita enviada à Lusa, a Vice-presidência do executivo indicou que "foram canalizados 31,6 milhões de euros, através do Instituto de Habitação da Madeira (IHM) e de outras entidades", para a reconstrução de habitações e apoios às famílias, tendo sido ajudados, no total, cerca de 1.200 agregados.

No caso do IHM (hoje Investimentos Habitacionais da Madeira) em particular, a empresa pública "apoiou direta ou indiretamente 418 famílias", das quais "198 foram realojadas em fogos construídos ou adquiridos para o efeito e 220 foram encaminhadas para a opção de recuperação das suas habitações".