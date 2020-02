LE

O médio Danilo, ausente desde a final da Taça da Liga, integra a comitiva do FC Porto que partiu hoje para a Alemanha, onde defrontará o Bayer Leverkusen nos 16 avos de final da Liga Europa de futebol.

Danilo, agastado por sucessivas lesões, a última das quais uma inflamação no joelho direito, volta a integrar a lista de opções do treinador Sérgio Conceição, após ter jogado pela última vez na final da Taça da Liga, perdida para o Sporting de Braga (1-0).

No sentido inverso ao de Danilo, está o central Pepe, a recuperar de uma mialgia na perna esquerda, contraída no 'clássico' com o Benfica (vitória por 3-2), no Estádio do Dragão, que o afastou da equipa nos jogos com o Académico de Viseu e o Vitória de Guimarães.