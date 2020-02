Óbito/Marcelino dos Santos

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, aludiu hoje à luta contra grupos armados no Norte do país como forma de honrar a memória de Marcelino dos Santos, um dos fundadores da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), cujo funeral se realiza hoje.

"Partes num momento singular da nossa história, numa altura em que forças estranhas aos interesses dos moçambicanos procuram colocar um travão à nossa marcha rumo à paz e à nossa emancipação económica e social", referiu.

"Perante o teu corpo juramos que, tal como no passado, não vacilaremos. Juramos defender com nossas vidas cada palmo do nosso território, soberania, unidade nacional, as conquistas do povo", disse Filipe Nyusi, no elogio fúnebre que fechou o velório no salão nobre do Conselho Municipal de Maputo.