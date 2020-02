Actualidade

A polícia de Luanda travou hoje uma tentativa de protesto contra a tomada de posse do novo presidente da Comissão Nacional Eleitoral (CNE) e deteve cerca de uma dezena de manifestantes para identificação, segundo fonte policial.

O porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, Hermenegildo de Brito, disse à Lusa que foram "recolhidos uma dezena de indivíduos que tentavam manifestar-se [junto à Assembleia Nacional] e não estavam autorizados para tal", desrespeitando a legislação angolana.

Além de um forte aparato policial junto da Assembleia Nacional, onde terá lugar a investidura de Manuel Pereira da Silva e se esperava a realização do protesto, a polícia de Luanda destacou agentes para as proximidades do viaduto da Samba 2, onde se concentraram os ativistas.