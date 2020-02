Actualidade

O grupo Socigene, da Lousã, distrito de Coimbra, que opera na área dos produtos de higiene, está a crescer 10% ao ano para o setor Horeca (hotéis, restaurantes e cafés), tendo faturado 62 milhões de euros em 2019.

Criada em 1991 por Paulo Lobo Correia para comercializar produtos de higiene (compra e venda), a Socigene transformou-se num grupo que integra mais três empresas - Trevipapel (transformação de papel), Moviestrada (logística) e Paper Prime (produção de bobines de papel) - e emprega cerca de 240 pessoas.

"Temos vindo a crescer dois dígitos, na ordem dos 10%, e exportamos cerca de 49% da produção para a América do Sul, costa de África e Europa", disse à agência Lusa o empresário Paulo Lobo Correia, proprietário e gestor do grupo do distrito de Coimbra, um dos mais bem posicionados do ranking empresarial da região Centro.