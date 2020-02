OE2020

A presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), Helena Rodrigues, afirmou hoje ser necessário "avançar para uma grande manifestação" de protesto, em resposta à proposta do Governo de atualização salarial na função pública.

"Conversarei com todos os que estejam dispostos a avançar com uma grande manifestação daqueles que trabalham", referiu Helena Rodrigues no final da terceira reunião no Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública sobre o processo negocial de atualização salarial em 2020, adiantado que "todos os trabalhadores têm de começar a pensar se uma greve geral não faz sentido".

Questionada sobre se equacionava uma greve geral dos trabalhadores dos sectores público e privado, a dirigente sindical afirmou estar "a apelar pelo menos a uma grande manifestação do setor público e privado. De todos queles que vivem do trabalho".