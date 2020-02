Racismo

Os deputados do Bloco de Esquerda ao Parlamento Europeu anunciaram hoje que vão solicitar uma reunião com o presidente da UEFA para discutir a questão do racismo no futebol, face aos recorrentes incidentes nos estádios, incluindo em Portugal.

A carta dirigida ao presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, promovida pelos eurodeputados Marisa Matias e José Gusmão, vai ser enviada na próxima sexta-feira, e até lá será aberta à subscrição dos demais deputados ao Parlamento Europeu.

Segundo o Bloco de Esquerda (BE), a reunião com Ceferin visa discutir "de que modo podem as instituições europeias, entre as quais o Parlamento Europeu, contribuir para a aplicação da IX Resolução da UEFA", intitulada 'Futebol Europeu unido contra o racismo', surgindo esta iniciativa "na sequência de vários incidentes de manifestações racistas em jogos de futebol em Portugal, incluindo o recente de que foi vítima o jogador Moussa Marega", do FC Porto, no domingo, em Guimarães.