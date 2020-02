Actualidade

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, anunciou hoje na conferência de líderes parlamentares que convidou o juiz conselheiro Vítor Manuel Gonçalves Gomes para presidir ao Conselho dos Julgados de Paz.

Vítor Manuel Gonçalves Gomes, antigo presidente do Supremo Tribunal Administrativo, é natural de Arcos de Valdevez, sendo licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra.

Entre outras funções de relevo, foi juiz do Tribunal Constitucional entre 2003 a 2013, tendo sido agraciado com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em 15 de outubro do ano passado.