Actualidade

Uma colisão entre dois veículos ligeiros no IC2 em Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro, provocou hoje um morto e quatro feridos, três dos quais em estado considerado grave, informou fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu cerca das 11:28 ao quilómetro 262 do IC2, no sentido sul - norte, na zona de Travanca, e obrigou ao corte do trânsito naquela localidade.

O acidente provocou a morte de um homem de 35 anos, tendo o óbito sido declarado no local pela equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).