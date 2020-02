Actualidade

A Comissão Europeia disse hoje querer investir 17,5 mil milhões de euros para financiar as novas estratégias de partilha de dados e de promoção da inteligência artificial na União Europeia (UE), esperando desencadear investimentos de 24,6 mil milhões.

Em causa está uma estratégia para "Moldar o futuro digital da Europa", hoje adotada pelo colégio de comissários europeus, que se reuniu em Bruxelas, prevendo medidas relacionadas com os dados pessoais, a inteligência artificial e a cibersegurança.

Numa breve declaração à imprensa sobre esta estratégia, em Bruxelas, a presidente do executivo comunitário, que se tinha comprometido a divulgar novas regras para a inteligência artificial nos primeiros 100 dias do seu mandato, disse estar em causa uma nova "abordagem responsável e centrada no cidadão [...], que é particularmente cuidadosa nos setores que podem colocar em causa os direitos fundamentais".