Covid-19

O cenário atual com que a equipa de técnicos do FMI elaborou a nota antecedente aos encontros dos ministros das Finanças e governadores de bancos centrais do G20 assume que o surto do coronavírus Covid-19 será "contido rapidamente".

"Enquanto o cenário atual assume que o espalhar do vírus será contido rapidamente, com uma recuperação [económica] tardia no ano à medida que a procura reprimida estimula a economia mundial, o impacto poderá ser maior e mais duradouro", pode ler-se na nota que antecipa os encontros dos responsáveis do G20 (19 maiores economias do mundo e a União Europeia), que se realiza no sábado e no domingo.

A nota, elaborada antes dos encontros dos ministros das Finanças e governadores dos bancos centrais do G20, em Riade, na Arábia Saudita, foi elaborada por equipas técnicas do Fundo Monetário Internacional (FMI) e não pelo seu conselho executivo, e destaca que "o impacto do coronavírus ainda está em desenvolvimento, e uma variedade de cenários pode ocorrer".