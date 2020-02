Covid-19

Os últimos 233 passageiros a bordo do navio de cruzeiro Westerdam, no Camboja, desembarcaram hoje, depois de se verificar que não estavam infetados com o coronavírus, Covid-19, enquanto 747 tripulantes permanecem a bordo.

O desembarque ocorre depois de o Ministério da Saúde do Camboja informar hoje que as análises de deteção do coronavírus feitas aos 781 passageiros do cruzeiro Westerdam deram resultado negativo.

Fontes da Holland America Line, empresa proprietária do navio, indicaram à agência de notícias Efe que estão a organizar o transporte e os voos para repatriar os passageiros.