Actualidade

As exportações do setor vitivinícola português aumentaram 0,3% em 2019, para cerca de 296 milhões de litros, face a igual período do ano anterior, enquanto o valor subiu 2,5% para cerca de 820 milhões de euros, foi anunciado.

De acordo com o Ministério do Mar, que cita hoje dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), "2019 foi um ano positivo para as exportações de vinho português", lembrando que a dinâmica observada se traduziu num crescimento de cerca de 2,3% do preço médio do vinho exportado.

Em 2018, o vinho exportado por Portugal representava um preço médio de 2,71 euros/litro e, já em 2019, o preço médio aumentou para 2,77 euros/litro.