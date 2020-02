Actualidade

Um projeto científico para dar a conhecer as rochas mais antigas da região da Beira Baixa, que estão entre as mais antigas da Península Ibérica, está a ser desenvolvido no Geopark Naturtejo, foi hoje anunciado.

"O projeto 'Break-Up' tem como objetivo dar a conhecer as rochas mais antigas da região da Beira Baixa, que se encontram entre as rochas mais antigas da Península Ibérica", explica, em comunicado, o Geopark Naturtejo.

O projeto é coordenado por Martim Chichorro, professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, e inclui diversos parceiros, como a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o Laboratório Nacional de Energia e Geologia, o 'British Geological Survey' e o Serviço de Geologia do Município de Idanha-a-Nova.