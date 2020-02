Actualidade

O Conselho Superior da Magistratura Judicial (CSMJ) de Angola recebeu três providências cautelares contra a posse do novo presidente da Comissão Nacional Eleitoral (CNE), prevista para hoje, incluindo uma da UNITA (oposição), já indeferida, segundo informação transmitida hoje ao parlamento.

Numa nota remetida pelo gabinete do presidente do CSMJ e hoje lida no plenário da Assembleia Nacional, a instituição adianta que recebeu uma providência cautelar, não especificada, de suspensão da eficácia do ato administrativo [da tomada de posse], interposta pela UNITA (maior partido da oposição), e duas de suspensão do ato administrativo, interpostas nos dias 16 e 22 de janeiro, por Agostinho António Santos, um dos candidatos vencidos no concurso para a eleição do novo presidente da CNE.

Todas visam suspender os efeitos da deliberação do CSMJ, de 15 de janeiro de 2020, que designou Manuel Pereira da Silva "Manico" como o melhor classificado para o provimento do cargo e impedir a cerimónia da tomada de posse, que está prevista para hoje.