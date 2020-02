Covid-19

O diretor-geral de Epidemiologia e Segurança Sanitária da Guiné-Bissau, Salomão Crima, disse hoje à Lusa que 47 estudantes do país que se encontravam na China foram dados "como livres de infeção" com o novo coronavírus.

Os estudantes, regressados ao país no início do mês, a expensas pessoais, foram monitorizados nas suas casas durante 14 dias, de acordo com o protocolo médico em vigor na Guiné-Bissau, observou Salomão Crima, frisando que durante aquele período "ninguém apresentou sintomas de infeção".

Entre os alunos, quatro estudam na província chinesa de Hubei, que tem a cidade Wuhan como o foco do novo coronavirus, mas de onde saíram, para férias escolares, duas semanas antes do eclodir da doença, precisou ainda Crima.