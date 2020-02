Actualidade

Vinte e três ex-ministros dos Negócios Estrangeiros, incluindo o português Jaime Gama, pediram aos líderes mundiais que protejam a biodiversidade, expondo a sua preocupação com a "destruição ambiental", numa declaração divulgada hoje pelo Fórum de Ministros de Aspen.

"É claro para nós, a partir destas discussões, que as mudanças climáticas, a degradação do ecossistema e a exploração excessiva de recursos naturais estão a ameaçar milhões de espécies em extinção e a colocar em risco a saúde do nosso planeta", alertaram os antigos chefes da diplomacia na nota.

Os signatários deste apelo tomam posição a título pessoal e a nota não representa uma declaração oficial do Fórum de Ministros de Aspen, da Iniciativa Aspen High Seas ou do Instituto Aspen.