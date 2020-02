Actualidade

A Orquestra Clássica do Centro (OCC) promove, em parceria com os tribunais de Relação, um ciclo de concertos, este ano e em 2021, nos palácios da justiça de Coimbra, Lisboa, Porto, Évora, Leiria e Guimarães.

Intitulado "Concertos da Justiça - Ciclo dos Palácios", o evento terá inicio na quinta-feira, às 17:10, no Palácio da Justiça de Leiria, que está a comemorar o 60.º aniversário da sua construção.

Após o concerto em Leiria, subordinado ao tema "Entardecer Lírico", com a participação do quarteto de cordas da OCC e do tenor Paulo Ferreira, será apresentado um livro comemorativo precisamente dos 60 anos do Palácio da Justiça daquela cidade ("Estudos comemorativos do 60º aniversário da inauguração do Palácio da Justiça de Leiria") e terá lugar uma tertúlia.