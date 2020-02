Venezuela

O ministro dos Negócios Estrangeiros disse hoje que Portugal mantêm a linha de política externa em relação à Venezuela, reconhecendo Nicolas Maduro como Presidente e reiterando "o reconhecimento político" atribuído a Juan Guaidó para desencadear eleições livres e transparentes.

"Não vale a pena tentarem desafiar Portugal, para Portugal sair de uma linha de política externa que é conhecida de todos os 192 países que fazem parte das Nações Unidas", afirmou o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, em declarações aos jornalistas à margem da apresentação do Programa de Ação Cultural Externa para 2020, anunciado hoje em Lisboa, sobre a questão da Venezuela.

Com base nessa linha de política externa, "muito estável" e de "uma grande continuidade", Santos Silva lembrou que Portugal reconhece as autoridades de facto na Venezuela, que o país sul-americano está representado em Lisboa por um embaixador que foi designado pelo governo em funções e que o embaixador português em Caracas "contacta naturalmente" com o executivo liderado pelo Presidente Nicolás Maduro.