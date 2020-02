Actualidade

Os municípios de Gouveia, Guarda e Fundão vão criar uma rede literária, que incidirá sobre "espaços emblemáticos na vida e na obra" dos escritores Eduardo Lourenço, Eugénio de Andrade e Vergílio Ferreira, foi hoje anunciado.

Segundo o município de Gouveia, presidido por Luís Tadeu, o projeto "Ler e Partir: Geografias Literárias de Eduardo Lourenço, Eugénio de Andrade e Vergílio Ferreira" vai ser desenvolvido no âmbito de um protocolo que as três autarquias abrangidas vão assinar, em Gouveia, no dia 01 de março.

A assinatura do protocolo tem como principal objetivo "a construção de uma rede em torno dos espaços emblemáticos na vida e na obra" dos três escritores, estando a Guarda associada a Eduardo Lourenço e a Vergílio Ferreira, a Póvoa de Atalaia - Fundão a Eugénio de Andrade, e Melo - Gouveia a Vergílio Ferreira.