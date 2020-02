Actualidade

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, disse hoje que, até final de abril, a Linha de Sintra vai ter em circulação mais três comboios, que estão a ser recuperados na oficina de Guifões, Matosinhos.

"Até ao final do mês vamos conseguir ter um comboio para acrescentar à linha de Sintra, no final de mês de março outro na linha de Sintra, no final do mês de abril outro na linha de Sintra", anunciou o ministro, que falava na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, na Assembleia da República.

"Até ao final do ano nós vamos conseguir acrescentar à linha onde temos mais problemas oito comboios, que decorrem da estratégia que nós aprovámos há quase meio ano de recuperação do nosso material circulante", acrescentou.