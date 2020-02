Actualidade

A secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Ferreira, autorizou a cedência de obras de arte do Estado para um hotel do grupo Vila Galé no Alentejo, mas fica dependente do cumprimento de condições técnicas, disse à Lusa.

A secretária de Estado disse ainda que, de futuro, haverá mais cedências, no âmbito do Programa Revive, embora as condições ainda não estejam totalmente definidas.

Ângela Ferreira assinou um despacho em janeiro que indica que "a cedência pode ser concretizada desde que asseguradas as condições técnicas e de segurança para a sua instalação no núcleo museológico" previsto para o hotel que o grupo Vila Galé está a instalar na Coudelaria de Alter do Chão, no distrito de Portalegre.