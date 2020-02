Actualidade

A Câmara de Coimbra vai investir cerca de 2,8 milhões de euros na aquisição de nove miniautocarros 100% elétricos para os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC), anunciou hoje a autarquia.

A adjudicação dos novos veículos e respetivos carregadores de baterias, que surge na sequência do respetivo concurso público, vai ser debatida e votada na próxima reunião do executivo municipal, agendada para quinta-feira.

Com este investimento, a Câmara quer "continuar a renovar a frota" dos SMTUC com "veículos com melhor desempenho ambiental" e reduzir "o impacto negativo das emissões de gases com efeito de estufa e de outros poluentes atmosféricos".