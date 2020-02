Actualidade

O treinador-adjunto do Sporting de Braga confia no plano de jogo traçado para defrontar o Rangers para a Liga Europa de futebol, considerando o adversário "uma equipa forte e com um técnico [Steven Gerrard] excelente".

"Estamos à espera de uma tarefa difícil, vamos defrontar uma equipa muito forte que já não perde há 16 jogos na UEFA. Associado a isso, vamos jogar sob más condições climatéricas, mas a equipa está preparada para isso e confiante em relação ao plano traçado para o jogo", disse Micael Sequeira no lançamento da partida dos 16 avos de final da Liga Europa

O adjunto de Rúben Amorim, a quem a UEFA não permite falar por falta de habilitações como treinador, está à espera de um adversário "com um estilo de jogo diferente, muito britânico, a privilegiar a posse de bola", perante o qual, para obter um bom resultado, será preciso "dar o máximo".