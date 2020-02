Racismo

(CORREÇÃO DO 2.º E 4.º PARÁGRAFOS) Lisboa, 19 fev 2020 (Lusa) - O parlamento aprovou hoje as audições do ministro da Administração Interna, secretário do Estado do Desporto, Liga Portuguesa de Futebol e Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto na sequência do caso Marega.

A decisão foi tomada hoje de manhã na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, com a aprovação de um requerimento apresentado pelo PCP na sequência dos insultos racistas dirigidos ao futebolista do FC Porto Moussa Marega no jogo contra o Vitória de Guimarães, no domingo, que o levaram a abandonar o relvado.

O requerimento contou com o voto favorável de todos os deputados presentes. Os parlamentares do PAN, Chega e Iniciativa Liberal não se encontravam na sala no momento da votação.