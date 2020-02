Actualidade

Lisboa, 19 fev 2020 - Os noruegueses a-ha, responsáveis por "Take on me", tema que fez sucesso na década de 1980, estreiam-se em Portugal este ano, no Rock in Rio Lisboa, no mesmo dia em que atuam os ingleses Duran Duran, foi hoje anunciado.

Segundo a organização do Rock in Rio Lisboa, num comunicado hoje divulgado, "os grandes êxitos do pop/rock estão garantidos" no festival, em 27 de junho, "num dia marcado pela estreia de nomes icónicos: Duran Duran, pela primeira vez na Cidade do Rock, e a-ha, numa estreia em Portugal".

Além disso, no mesmo dia, e também no palco principal, atuam os portugueses Xutos & Pontapés, "presentes em todas as edições desde 2004", e os ingleses Bush.