Actualidade

A estatal petrolífera brasileira Petrobras registou no ano passado um lucro recorde líquido de 40,1 mil milhões de reais (8,5 mil milhões de euros), o maior da história, anunciou na quarta-feira a companhia.

"As nossas atividades geraram em 2019 lucro líquido contábil de 40 mil milhões de reais, o maior da história da Petrobras, mesmo diante da queda dos preços médios do petróleo (...). Pagamos aos Governos em 'royalties', impostos e bónus de assinatura o valor total de 246 mil milhões de reais (52 mil milhões de euros), também recorde histórico, e que consolida a posição da companhia como maior contribuinte do Brasil", indicou a Petrobras em comunicado.

O lucro de 40,1 mil milhões de reais registado no ano passado representa ainda um crescimento de 55,7% comparativamente a 2018.