Covid-19

Um terço das mesas dos casinos de Macau reabriu hoje em Macau, capital mundial do jogo, mas faltam apostadores, que vêm normalmente da China continental, onde o coronavírus Covid-19 já fez 2.118 mortos e infetou 74.576 pessoas.

Com os apostadores da China continental sem vistos para entrar em Macau, confrontados com restrições nas fronteiras e com o súbito e indeterminado cancelamento de voos desde que começou o surto, no final de 2019, a 'receita' para o desastre turístico nos 'resorts' era previsível.

O diretor executivo da empresa especializada em jogo 2NT8 é das poucas pessoas que percorrem hoje os dois maiores casinos em Macau, o Galaxy e o Venetian.