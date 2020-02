Venezuela

O presidente do parlamento venezuelano, o opositor Juan Guaidó, anunciou hoje o regresso da Venezuela à Comunidade Andina de Nações (CAN), do qual deixou de fazer parte em 2006.

"A Venezuela regressa à CAN de onde não devia ter saído" anunciou o líder opositor na conta da rede social Twitter.

Guaidó acrescentou que falou "com o Presidente da Colômbia, Iván Duque, e com representantes dos Ministérios de Relações Exteriores do Equador, do Peru e da Bolívia sobre a importância de fazer parte do Sistema Andino de Integração (SAI)".