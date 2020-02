Covid-19

As visitas ao lar da Santa Casa da Misericórdia de Macau foram suspensas e substituídas por videoconferências via Skype para reduzir o risco de contágio com o coronavírus Covid-19, disse hoje à Lusa o responsável da instituição.

"A partir do dia 01 [de fevereiro] foi dada ordem ao lar [que apoia 135 idosos] para suspenderem as visitas dos familiares e foram garantidas duas linhas diretas para que estes pudessem manter o contacto com os utentes através do Skype", afirmou o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Macau, António José de Freitas.

O impacto do surto que já causou mortos e infetados na China continental levou também ao encerramento do centro de apoio a invisuais, que tem cerca de 80 utentes, e da creche, que acolhe mais de 250 crianças, outras das atividades sociais da instituição, asseguradas por mais de 180 funcionários.