Actualidade

A TAP fechou o ano passado com prejuízos de 95,6 milhões de euros, um agravamento de 37,6 milhões face a 2018, segundo os resultados da empresa hoje comunicados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a informação divulgada pela CMVM, o resultado da Transportes Aéreos Portugueses, S.A. decorre do investimento na "renovação da frota, sendo os custos relacionados com o processo de transformação da frota de aproximadamente 55 milhões de euros".

Nas informações enviadas à CMVM, a empresa sublinha, contudo, a recuperação do resultado líquido no segundo semestre do ano, atingindo 16,3 milhões de euros, o que representa um aumento de 36% quando comparado com o segundo semestre de 2018.