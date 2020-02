Actualidade

A Procuradoria Federal alemã disse hoje que as investigações sobre os disparos com armas de fogo que fizeram pelo menos nove mortos na cidade de Hanau tiveram "motivação xenófoba".

No final da madrugada de hoje, o suposto autor dos disparos foi encontrado morto num apartamento, onde se encontrava outro cadáver, tendo as autoridades apreendido uma carta e um registo gravado em vídeo.

A fonte ligada às investigações indicou que o ataque em cafés frequentado por cidadãos do Médio Oriente pode ter sido levado a cabo por um extremista de direita com "motivações xenófobas", mas não forneceu mais pormenores à Associated Press.