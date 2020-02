Actualidade

As autoridades norte-americanas deportaram cerca de cem cidadãos de Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) em 2019, menos uma dezena face ao ano anterior, mas metade do total eram cabo-verdianos, segundo dados oficiais.

De acordo com o relatório de deportações do ano fiscal de 2019 (01 de outubro de 2018 a 30 de setembro de 2019) da agência federal norte-americana para a Imigração e Alfândegas - Immigration and Customs Enforcement (ICE) -, consultado hoje pela Lusa, o número de cabo-verdianos deportados, por vários motivos, mas sobretudo imigração ilegal, desceu para 50, face aos 68 de 2018.

Nos Estados Unidos reside a maior comunidade cabo-verdiana fora do arquipélago, a qual está estimada em 250.000 pessoas, concentradas sobretudo no estado de Massachusetts.