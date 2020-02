Actualidade

A Fundação Right Livelihood, que atribui os chamados prémios "Nobel Alternativo", anunciou hoje que entregou o valor monetário do prémio atribuído, em setembro passado, a Greta Thunberg para estabelecer uma fundação da ativista do clima.

"Estamos felizes por o prémio monetário ter permitido o estabelecimento da Fundação Greta Thunberg (...) prometemos apoiar Thunberg e a sua nova fundação de todas as formas possíveis para lutar pela sustentabilidade ecológica e social", disse o diretor-executivo da Fundação Right Livelihood [modo de vida correto], Ole von Uexkull.

De acordo com um comunicado da Fundação Right Livelihood, o objetivo da fundação sem fins lucrativos, cujo estabelecimento a jovem ativista sueca anunciou no final de janeiro através da rede social Instagram, é promover a sustentabilidade ecológica e social, bem como a saúde mental.