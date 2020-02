Actualidade

Maria Monda é um trio feminino de canto à capella que editou este mês o seu álbum de estreia, com título homónimo, tendo gravado, entre outros, temas de Amália, José Afonso e Milton Nascimento.

O trio é composto por Susana Quaresma e Sofia Adriana Portugal, vindas do universo da música clássica, e Tânia Cardoso, de artes do palco, que se encontraram num mestrado de teatro musical na Escola Superior de Música de Lisboa. O trio formou-se graças a um projeto de música para bebés, no âmbito do coletivo Teatro Monda.

Susana Quaresma, em declarações à agência Lusa, reconheceu que este projeto é "uma lufada de ar fresco" por terem "quebrado barreiras", nomeadamente a escolha de repertório com poemas de Almada Negreiros ou Fernando Pessoa, pelo "uso de muitas percussões" e "conseguir certas harmonias apenas a três vozes".