Actualidade

O Tribunal da Relação de Coimbra decidiu anular a sentença do agente da PSP condenado por violência doméstica e ordenou a reabertura do julgamento para perícia psiquiátrica do arguido, que tinha sido pedida pela defesa e recusada pela juíza.

O arguido, Luís Ribeiro, tinha sido condenado, em fevereiro de 2019, a dois anos e meio de prisão efetiva por crimes de violência doméstica, ameaça agravada e ofensa à integridade física contra a sua ex-mulher.

A sentença é agora anulada, tendo que ser substituída por outra que inclua a perícia psiquiátrica ao antigo chefe de brigada de trânsito da PSP, tal como requerida pela defesa durante o julgamento e que foi negada pela juíza do Tribunal de Coimbra, refere o acórdão da Relação, de 22 de janeiro, a que a agência Lusa teve acesso.