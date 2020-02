Covid-19

As autoridades de Saúde de Macau asseguraram hoje que os casinos do território, que reabriram hoje, respeitaram e estão a aplicar as medidas de segurança de prevenção do novo coronavírus.

Vários casinos e complexos dos operadores da capital mundial do jogo foram hoje inspecionados pelas autoridades do território, confirmaram os Serviços de Saúde, em conferência de imprensa.

Os Casinos respeitaram estritamente as instruções do Governo, indicaram as autoridades.