Borba/Acidente

O presidente e o vice-presidente do município de Borba, um antigo diretor regional de Economia do Alentejo e a sociedade exploradora da pedreira são alguns dos arguidos no caso da derrocada da estrada em 2018, segundo a acusação.

Os autarcas António Anselmo e Joaquim Espanhol, presidente e vice-presidente, respetivamente, estão acusados de cinco crimes de homicídio, assim como o antigo diretor regional de Economia João Filipe de Jesus, é referido no despacho de acusação, consultado hoje pela agência Lusa.

A sociedade Ala de Almeida Limitada, que possui a licença de exploração da pedreira, e o respetivo responsável técnico Paulo Alves estão acusados, cada um, de 10 crimes de violação de regras de segurança.