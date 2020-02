Iémen

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) confirmou hoje que pelo menos 19 crianças morreram no passado dia 15 num bombardeamento na província de Al-Jawf, no norte do Iémen, que causou 31 mortos, segundo a ONU.

"A UNICEF lamenta confirmar que o recente ataque em Al-Jawf, no norte do Iémen, a 15 de fevereiro, matou 19 crianças e feriu outras 18", indicou a agência num comunicado.

Após o ataque, a ONU deu conta da morte de 31 civis, não tendo atribuído o bombardeamento a nenhuma das partes do conflito.