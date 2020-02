Actualidade

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul (SITE Sul) alertou hoje para a "agravada exploração" de milhares de trabalhadores do complexo industrial e portuário de Sines, (Setúbal), exigindo melhores condições laborais.

"A precariedade está inerente ao trabalho à hora e esta questão é muito complicada e importa terminar porque reporta-nos para vínculos de trabalho quase da pré-revolução industrial, um grave problema que temos neste complexo industrial e temos de acabar com ele", avançou hoje à agência Lusa o coordenador local do SITE Sul, Hélder Guerreiro.

O sindicato, que esteve reunido em plenário na quarta-feira à noite, em Sines, juntou "pela primeira vez" cerca de 200 trabalhadores do complexo industrial e portuário de Sines num ato considerado pelo dirigente como "simbólico".