Os futebolistas Vietto e Acuña estão de regresso aos convocados do Sporting, numa lista para o jogo de hoje da Liga Europa com os turcos do Basaksehir em que o treinador Silas deixou de fora Jesé e Borja.

Vietto regressa após ter cumprido um jogo de suspensão e Acuña está recuperado de um traumatismo no tornozelo, razões pelas quais os dois jogadores falharam o último encontro dos 'leões', no sábado, para a I Liga, em casa do Rio Ave (1-1).

O avançado espanhol Jesé e o lateral colombiano Borja saem das escolhas por opção técnica, enquanto Francisco Geraldes não está inscrito na UEFA, com o Sporting a fazer inscrever nesta fase da prova o defesa macedónio Ristovski, o médio argentino Battaglia e o avançado esloveno Sporar, todos convocados.